С завтрашнего дня изменятся сроки оформления удостоверений личности

Агентство публичных услуг информирует, что, начиная с 15 апреля, прекращается предоставление услуги по оформлению удостоверений личности в течение трех и шести часов, а паспорта – в течение трех и шести часов, а также десяти календарных дней. Взамен будут предоставляться услуги по оформлению удостоверения личности и паспорта в день обращения.

Оформить документы в день обращения можно будет в центральном офисе агентства по улице Александру чел Бун, 56. Заявления будут приниматься с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00. Выдаваться документы будут с 16.30 до 17.00 того же дня, когда будет подано заявление. В то же время центральным офисом будут предоставляться услуги по выдаче удостоверений личности в течение 24 часов и 5 календарных дней.

Стоит напомнить, что центральный офис работает с понедельника по субботу, с 08.00 до 17.00. По субботам центром будут предоставляться услуги по оформлению документов только в течение 5 рабочих дней или 15 и 30 календарных дней. Кроме того, мультифункциональные центры №1, 2, 3 и 4 также будут предоставлять услуги по оформлению удостоверений личности и/или паспортов только в течение 5 рабочих дней или 15 и 30 календарных дней.

Меры были предприняты для повышения эффективности процесса предоставления услуг по выдаче удостоверений личности и учету граждан. Дополнительную информацию о выдаче документов, программе работы, сроках или тарифах, можно найти на официальной странице агентства www.asp.gov.md или позвонив по номеру 14909.