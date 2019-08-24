С воскресенья приостановят движение по бул. Штефана: как будет ездить общественный транспорт

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В столичной примэрии сообщили, что с 25 августа, с 23:00, до 28 августа, 05:00, движение общественного транспорта по бул. Штефана чел Маре будет прекращено. Ограничения касаются участка между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина и связаны с организацией мероприятий по случаю Дня независимости Республики Молдова на ПВНС.

В течение указанного периода движение общественного транспорта будет перенаправлено:

Троллейбусы № 1, 4, 5, 8, 22, 34: будут перенаправлены на ул. Букурешть.

№ 30, 31: бул. Штефан чел Маре, ул. В. Александри, Букурешть, Пушкина, Штефан чел Маре, а затем по установленным маршрутам.

Автобус № 5:

Туда: Г. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа 1989 г., Пушкина, Штефан чел Маре, а затем по установленному маршруту.

№ 9, № 46:

Туда: Штефан чел Маре, Г. Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989 г., Пушкина, а затем по установленным маршрутам.

Обратно: Штефан чел Маре, Пушкина, Иерусалим, Григоре Виеру, К. Тэнасе, Г. Бэнулеску-Бодони, Штефан чел Маре, а затем по установленным маршрутам.

№ 11: Штефан чел Маре, Пушкина, Иерусалим, Григоре Виеру, К. Тэнасе, Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

№ 122: ул. Букурешть.

Маршрутный микроавтобус № 103: от Штефан чел Маре на ул. А. Щусева, Букурешть, Чуфля, Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данный участок.