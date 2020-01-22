С ума сойти

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О том, почему вокруг нас так много неадекватных людей

Всё чаще на улицах городов и сёл республики можно встретить людей, явно страдающих психическими заболеваниями. Специалисты утверждают, что расшатыванию психики способствуют массовая бедность, безработица, отсутствие уверенности в будущем, вызванное экономической ситуацией в стране, алкоголизм. Всего этого у нас хватает с лихвой.

Слабо положительная динамика

Причин развития психических болезней много. Недавно учёные доказали, что риск заболеваний зависит даже от качества воздуха. По некоторым данным, нервными и психическими заболеваниями страдает каждый пятый житель Земли, по другим – каждый десятый. Мировые эксперты утверждают, что число таких больных растёт.

В Молдове, по разным оценкам, около 90 – 100 тыс. людей с различными психическими болезнями. Однако, как пояснила начальник управления первичной скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Затык, заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами в стране сокращается. Таким образом, первично диагностированных в 2018 году было 5027 человек (в 2017-м – 5621) при общей заболеваемости (всего диагностированных) 84 322 человек в 2018 году (в 2017-м – 88 765 больных).

– В настоящее время медицинская помощь в области психического здоровья осуществляется в шести муниципальных и 34 районных коммунитарных центрах психического здоровья, в трёх психиатрических больницах (1275 коек) и в психиатрических отделениях больниц общего профиля (35 коек), – уточнила

Т. Затык. – За последние три года госпитализация в психиатрические учреждения снизилась с 5,4 (2016 г.) до 3,8 (2018 г.) случаев на 10 000 жителей. Это демонстрирует положительную динамику в амбулаторной психиатрической помощи, основной объём которой осуществляется коммунитарными центрами психического здоровья, обеспечивающими непрерывность лечения по месту проживания, что приводит к уменьшению количества рецидивов болезни.

Коммунитарные центры психического здоровья (КЦПЗ) начали создавать несколько лет назад. С 2014 года процессу реформы услуг психического здоровья в Молдове содействует молдо-швейцарский проект MENSANA.

Люди пытаются спрятаться от болезни. Поэтому мы не можем утверждать, сколько человек в Молдове на самом деле страдают психическими расстройствами.

Чтоб не заклеймили

Создание в Молдове КЦПЗ сыграло свою положительную роль. Того количества центров, что было открыто в нашей республике, вполне достаточно, хотя, конечно, не все они совершенны. К примеру, в нескольких районах психиатров нет вообще, и в ближайшем будущем приток молодых специалистов не предвидится.

– Самые распространённые в мире диагнозы, которые фиксируют психиатры, – это депрессия и тревожные расстройства. У нас, в Молдове, их вроде как и нет, потому что такие диагнозы не ставятся, – поясняет председатель Общества психиатров, наркологов, психотерапевтов и клинических психологов РМ Жанна Кихай. – Семейные врачи тоже очень осторожно относятся к этим видам психического расстройства. В лучшем случае они констатируют какой-то депрессивный синдром. Да и сами люди стесняются обращаться к специалистам, боясь, что общество поставит на них клеймо психически больного человека. Они пытаются спрятаться от болезни. Поэтому мы не можем точно сказать, сколько человек в Молдове на самом деле страдают психическими расстройствами. По данным ВОЗ, в мире около 15% людей страдают психическими заболеваниями, и это без учёта случаев деменции, депрессий и тревожных расстройств. Если суммировать все симптомы, то наберётся около 27%. Примерно такую же цифру, при наличии системного мониторинга, мы, возможно, зафиксировали бы и в Молдове.

У психических болезней разные проявления и лица. Иногда человек погружается в свой собственный мир. Он безобиден, но и совершенно беспомощен. Таких в старину называли юродивыми. А иногда больной во время обострения входит в маниакальное состояние и способен нанести вред себе или окружающим. Впрочем, Жанна Кихай считает, что психические расстройства неправильно отождествлять с агрессией. Агрессия – это крайнее проявление, которое чаще всего провоцируется некорректным поведением окружающих. По исследованиям ВОЗ, люди, считающие себя здоровыми, в два раза агрессивнее тех, у кого есть психические проблемы.

Тронуться можно

По заключению ВОЗ, около 10% медицинских проблем в мире приходится на психические заболевания, тогда как на помощь таким больным выделяется всего лишь 1% от необходимых финансовых и человеческих ресурсов. В странах с низким и средним уровнем доходов от 76% до 85% пациентов с психическими расстройствами не получают никакого лечения.

По сравнению с некоторыми странами Молдова выглядит не так уж и плохо. Как уточнила специалист-координатор отдела закупок медицинских и фармацевтических услуг Национальной медицинской страховой компании Юлиана Албу, психотропные, противосудорожные и антидиабетические препараты, включённые в список и предназначенные для лечения в амбулаторных условиях, назначаются, согласно медицинским предписаниям, даже незастрахованным лицам.

Однако часто люди с психическими заболеваниями в амбулаторных условиях отказываются принимать лекарства. Раньше пациентов с различного рода психическими и поведенческими расстройствами лечили столько, сколько требовалось, а сегодня лишь снимают острые состояния и возвращают родственникам, которые порой не знают, как ухаживать за такими больными. Более того, родные, включая детей, страдают от неадекватного поведения своих близких.

Отдельная тема, которую специалистам тяжело затрагивать, – это одинокие, чаще пожилые люди с психическими расстройствами, в частности это касается деменции. Но это больше даже не психиатрическая, не медицинская, а социальная проблема. Чтобы помочь таким людям, нужна расширенная национальная программа.

Мнение Греку

Будущее – за психологией

Если человек вовремя не обратился к психологу, то потом его проблемы будет решать психиатр. Грань перехода очень тонка, и её должен прочувствовать именно медицинский психолог. К психиатру обычно направляются люди с шизофренией, неврозами различной степени, психозами и другими сложными диагнозами. Во всех европейских странах, если человек испытывает внутренний дискомфорт, состояние тревоги и страха, если у него сбивается пирамида ценностей, исчезают чувство самосохранения, мотивация к жизни и работе и это всё сказывается на его личных отношениях, работе, он обращается к психологу.

К каждому случаю депрессивного состояния нужно относиться индивидуально. Запущенная депрессия нередко граничит с агрессией и не менее часто приводит к полному безразличию, порой – и к суициду. А хороший психолог может вывести из депрессии. Позже, когда придётся обратиться к психиатру, последует медикаментозное лечение, у которого, кроме привыкания, есть много других побочных эффектов, и один из них – частые рецидивы.

С каждым годом на улицах городов, в частности в столице, появляется всё больше людей, которые сами с собой разговаривают или проявляют агрессию. К сожалению, в нашей стране с такими проблемами граждане попадают к специалистам, когда возможно лишь клиническое решение. Если психически больной человек буянит, стучит в стены, угрожает выброситься с балкона, к нему не могут предъявить претензии ни врачи скорой помощи, ни полиция.

Я считаю, что психиатры и психологи должны работать единой командой, а будущее – за психологией. Акцент будет на немедикаментозное лечение, на индивидуальную и групповую психотерапию. Европа уже давно работает в этом режиме.

Мирча Греку, президент Международного центра по профилактике аддитивного поведения

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Насильно лечить не будут

Анатолий Лунгу, семейный врач с. Малиновское Рышканского района:

– Психические больные, включая людей, страдающих шизофренией и алкоголизмом, обладают широкими правами, то есть без их согласия, даже если они набедокурили, в специализированную больницу их не положишь, потому что их права защищены законом. И понятно, что добровольно в психоневрологические учреждения никто ложиться не хочет. Их можно госпитализировать лишь тогда, когда они становятся опасными для окружающих. Но пока доедет скорая помощь, вспышка агрессии может утихнуть.

В нашем районном центре есть психиатр и нарколог, при необходимости пациентов можно госпитализировать в бельцкую психиатрическую больницу. Но в целом врачей не хватает, особенно семейных. Государство решает эту проблему по-своему – просто увеличивает нагрузку. Если семейный врач должен был обслуживать 1,5 тыс. населения, то сейчас норма увеличена до 2 тысяч. Таким образом дефицит врачей якобы сокращается. Такая же ситуация и со специалистами всех профилей. Перед их кабинетами постоянные очереди, пациенты недовольны. Поэтому врачи либо уходят из профессии, либо уезжают.

Наталья Устюгова