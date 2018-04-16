«С улицы сюда не берут». Что не так в сериале «Березка»

Артистка настоящего ансамбля «Березка» Ксения Журавлева — о том, как отбирают в коллектив, с кем соперничают и кого любят. И чем реальность отличается от сериала.

Сериал «Березка», по словам его создателей, снимали при помощи и участии руководителей и артистов ансамбля. Однако солистка «Березки» Ксения Журавлева рассказала АиФ.ru, что в реальной жизни все происходило не совсем так, как показано на экране.

Из уборщиц — в солистки?

Действие в сериале разворачивается в 1980-е годы. Варя (Любовь Константинова) учится в ПТУ и пытается самостоятельно научиться танцевать. У нее есть мечта — попасть в знаменитый ансамбль «Березка», и она ежедневно тренируется, чтобы соответствовать строгим стандартам. Но ее поездка на пробы заканчивается провалом, Варя устраивается в ансамбль уборщицей и получает комнату в общежитии, где живут другие амбициозные девушки — москвичка Лена (Ольга Бобкова) и Эдита (Алена Коломина) из Эстонии. Они с легкостью попали в основной состав, а сейчас взяли над Верой шефство — учат её танцам и жизни в столице. Вечерние тренировки не одобряет строгая руководитель «Березки» Надежда Светлова (Лидия Вележева), но она видит желание Вари танцевать и не может не помочь талантливой провинциалке.

«В самой „Березке“ такое, наверное, могло случиться только в самом начале, когда ансамбль создавался, а основная часть артистов не были профессионалами, — рассказывает Ксения Журавлева. — Они действительно все пришли из самодеятельности. Потом, когда коллектив стал академическим, в него брали только тех, кто получил специальное образование. А девушка-любительница во время действия сериала вряд ли могла так попасть в ансамбль. История Золушки хороша для сюжета, но в жизни все гораздо прозаичнее».

Набрали… колхозниц

Сама основательница ансамбля была суперпрофессионалом. Балерина, выпускница Второй Государственной балетной школы в Петрограде, солистка Большого театра Надежда Надеждина еще в 30-е начала выступать на эстраде, потом, после войны, стала руководителем балетного отделения Мосэстрады и худруком Русского народного хора Калининской (Тверской) филармонии. Именно там она нашла первых артистов будущей «Березки». Двадцать молодых колхозниц, участницы фестиваля сельских народных талантов, под руководством Надеждиной поставили русский хоровод под песню «Во поле березонька стояла». Дело было в 1948 году, а через два года Надеждина станет лауреатом Сталинской премии — это была первая, но не последняя ее награда. В 1966 году она была удостоена звания народной артистки СССР. «Березка» тоже развивалась — в числе артистов появились и юноши, позже при ансамбле был организован оркестр народных инструментов. Изменились и правила приема.

«Естественно, нужно профессиональное образование, но иногда есть требования и более специфические — рост, внешность. И, наверное, должен быть внутренний свет, какой-то огонек, который поможет раскрыть на сцене русскую душу. Из героинь сериала у меня, пожалуй, сомнения только насчет Вари — она единственная, кто не обладает профессиональным образованием. Ее играет обаятельная актриса, но, мне кажется, сейчас достаточно профессиональных училищ, чтобы можно было ввести это требование при отборе», — рассказывает Журавлева.

Особому, скользящему шагу — основе заглавного хоровода — учат всех поступивших в «Березку» танцоров. Считается, что это секрет и что с артистов берут подписку о неразглашении, но на самом деле ничего тайного в этом шаге нет, а есть очень много работы на репетициях.

Решительный худрук

«Я не застала Надежду Сергеевну Надеждину, но мне кажется, что Лидии Вележевой (в сериале ее героиню зовут Надежда Светлова — Ред.) удался этот образ — она была решительной, талантливой, ей приходилось отвечать не только за себя, но и за целый коллектив», — говорит Журавлева.

Сериал начинается со сложных времен для ансамбля «Березка» и для ее художественного руководителя: былые покровители в верхах ушли на пенсию, а с новыми чиновниками еще предстоит выстроить отношения. Сценаристы пошли на сознательный анахронизм — Надеждина скончалась в 1979 году, передав созданный ею коллектив своему первому помощнику Мире Михайловне Кольцовой (она руководит ансамблем до сих пор). Фактически история «Березки» непрерывна — за 70 лет было лишь два худрука; такая преемственность поколений может как вредить, так и помогать. Журавлева считает, что такая ситуация скорее на пользу, чем во вред:

«Конечно, меняются люди, меняются времена, отношение ко всему происходящему в мире. Но есть каноны, на которых „Березка“ была создана, они проверены годами, всегда будут нравиться зрителям, и ничто с ними, наверное, не сравнится. То же самое происходит, например, в Большом театре, театре имени Станиславского и Немировича-Данченко — у них есть классические постановки, которые будут в их репертуаре всегда. Но и художественный руководитель, и каждый исполнитель привносят что-то свое даже в те номера, которые поставлены пятьдесят лет назад, так что нет опасности, что какой-то номер „запылится“».

Друзья-соперники

К моменту образования «Березки» направление народных танцев в СССР уже было, можно сказать, развитым. В 1937 году Игорь Моисеев — солист и балетмейстер Большого театра — создал первый в мире ансамбль народного танца, который занимался танцевальным фольклором народов мира. В сериале два коллектива (по факту в 80-е их было уже больше) показаны как непримиримые соперники в борьбе за внимание партийного и культурного начальства и за возможность отправиться на гастроли за границу.

«Явного противостояния между нашими ансамблями нет и никогда не было. Наверное, когда речь заходила о зарубежных гастролях, что-то подобное и могло возникать, — рассказывает Журавлева. — А вот артисты между собой всегда дружили, они вместе учились в одних и тех же учебных заведениях, занимались одним делом и работали на благо страны. Бывает даже так, что муж работает в одном коллективе, а жена в другом».

В принципе, «Березка» советского времени вполне могла примерить к себе знаменитую строчку из песни Юрия Визбора «А также в области балета Мы впереди планеты всей». Ансамбль тогда был настоящим послом страны, узнаваемым, как сейчас говорят, брендом. А вот 90-е годы для ансамбля начались с потерь — его выселили из здания Церкви Преподобного Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря и лишили постоянной репетиционной базы. Эта эпопея закончилась только в нулевые — в 2006 году «Березка» переехала в бывший особняк мецената Морозова в Леонтьевском переулке, а сам ансамбль перешел в ведение Управления делами президента России и снова стал представлять страну.