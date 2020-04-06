С температурой выше 37°С в магазины Кишинева пускать не будут

С температурой выше 37°С в магазины Кишинева пускать не будут

Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева все гипермаркеты, супермаркеты и магазины муниципия обязаны измерять клиентам и своим сотрудникам температуру при помощи термосканеров. В случае, если приборы покажут, что она выше 37°С, вход этим гражданам будет запрещен. 

Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте примарии.

Также торговые единицы обязаны регулярно дезинфицировать поверхности, в особенности на кассах; установить дозаторы с антисептиком; дезинфицировать ручки тележек и корзин, поверхности терминалов для оплаты и так далее; временно отказаться от проведения дегустаций и других мероприятий. Кроме того, запрещено столпотворение в магазинах, а посетителям необходимо строго соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. Для этого должно быть, в том числе, задействовано максимальное количество касс.

Муниципальные власти также призывают, по возможности, организовать доставку товаров на дом для минимизации рисков заражения коронавирусом в закрытых помещениях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md