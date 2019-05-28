С техническими неисправностями, без аптечек и огнетушителей и с неавторизованным газовым оборудованием: проверки машин такси выявили множественные нарушения (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинева провели проверили таксистов, осуществляющих свою деятельность в муниципии Кишинев. Предметом проверок в рамках операции “Такси”, которая проходит с 20 по 31 мая, стало техническое состояние единиц транспорта.

Как отмечает пресс-служба столичной полиции, действия правоохранительных органов направлены на предупреждение ДТП, соблюдение правил дорожного движения и эксплуатации единиц транспорта, а также предусматривают проверку на подлинность документов, которыми обладают автовладельцы. В рамках операции деятельность 128 таксистов проверили по нескольким параметрам: наличие сертификата о профпригодности, техническое состояние автомобилей, а также обязательное наличие необходимого оборудования, включая аптечку и огнетушители.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено 34 нарушения правил эксплуатации автомобилей, а именно: неполадки в системе торможения, в приборах света или звукового оповещения, повторное использование газового оборудования без надлежащего разрешения, отсутствие аптечек и огнетушителей, а также недействительные документы. По факту допущенных нарушений были составлены 28 протоколов, изъяты 7 номерных знаков, а также наложены штрафы в размере от 450 до 600 леев. От водителей потребовали в срочном порядке устранить допущенные недочеты. В то же время 4 администратора были оштрафованы на 3000 леев каждый за то, что допустили к движению единицы транспорта, которые не соответствуют необходимым нормам эксплуатации.

Столичная полиция призывает водителей общественного транспорта обеспечить нормальное функционирование своих автомобилей, и отмечает, что мероприятия подобного типа будут проходить постоянно ввиду привлечения к ответственности тех, кто не подчиняется нормам закона.