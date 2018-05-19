С сильнейшей охраной полиции, под свистки и ругательства: как прошел марш ЛГБТ в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

Марш ЛГБТ-сообщества Fără Frică, состоявшийся сегодня, 19 мая в Кишиневе, полностью нарушил нормальную жизнь города, причинив массу неудобств тысячам жителей столицы.

Так, из-за перекрытых улиц на смежных улицах образовались неимоверные пробки, а стоящие в них люди опоздали или не попали по своим делам. Также, по словам пользователей соцсетей, доступ на улицы, где проходило мероприятие, сильно ограничивали и пешеходам, что затрудняло их попытки хоть таким образом добраться до нужного места.

Сами же участники ЛГБТ-марша были весьма довольны ходом своего шествия, которое при этом охраняли сотни экипированных “до зубов” полицейских, сформировавших плотный кордон вокруг марширующих. С несогласными сотрудники правоохранительных органов действовали быстро и жестко: любого протестующего против мероприятия тут же задерживали и уводили подальше от колонны.

Большинство жителей Кишинева высказали возмущение проведением марша ЛГБТ.

– Мало ли на земле вариантов извращений, давайте все на парад! И зоофилы, и некрофилы и каждый со своей пассией! Дебилы блин! Из-за кучки идиотов людям ни проехать, ни пройти. За город, в поле и пусть там ходят как хотят! – Как мы дожили до того, что боимся открыть рот исказать все, что думаем об ЛГБТ?! Не удивлюсь, если через 2-3 года у нас будет, как в США, наказывать штрафом и тюрьмой. – Кавкалюк ездил с Митрополитом в Иерусалим за Благодатным огнем, а теперь закрывает рты православным, чтобы не побеспокоить ЛГБТ. Иуда! – Это команда сверху, из Европейского совета: если хочешь в Европу и многомиллионные гранты, должен подчиняться и выполнять приказы. – В Польше такие шествия запрещены, хотя они и европейская страна. Выходит, наши власти лишены хребта и морали. – Там было больше СМИ и полиции, чем участников. Лучше бы дома сидели, только неудобства кишиневцам создали. Любитесь дома, нечего вам делать на улицах города! – Они радуются, что прошли больше, чем последние два года? Естественно, ведь их охраняла куча полицейских. С такой охраной они могли бы до завтрашнего утра ходить, – прокомментировали одиозное шествие жители столицы.

Фото: facebook/Chisinaul terminat