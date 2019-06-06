С щепоткой чешуи, жуков и сала

0

Неожиданные компоненты косметики и лекарств

​Лекарственные препараты на основе продуктов животного происхождения использовались с давних времён. По мнению древних лекарей, они имели высокую эффективность. Впрочем, судя по составам современных средств, мнение это продолжает жить.

Описание использования различных средств животного происхождения есть в знаменитом «Папирусе Эберса», который написали еще до нашей эры, а также в трактатах медицины Индии и Тибета и в сочинениях Гиппократа и Галена. Широкое распространение они получили в Средние века, когда действовал постулат «подобное лечится подобным». Тогда считалось, что для терапии печени надо есть печень, при судорогах корректировать ситуацию при помощи мозга и т. д.

В старинных русских лечебниках тоже есть упоминания о подобных вариантах лечения. Считалось, что мозг петуха останавливает понос, мозг кабана способствует более быстрому и безболезненному прорезыванию зубов и т. д. Сегодня промышленность не отказалась от таких ингредиентов. Поэтому многие могут с удивлением узнать, что, оказывается, лечатся рыбьей чешуёй и красятся салом с кожи животных. О том, какие неожиданные компоненты можно встретить в лекарственных препаратах и в косметике – в нашем материале.

Эякулят

Один из давно известных «натуральных» компонентов, которые широко используются как в фармацевтике, так и в косметологии, – это семенная жидкость. Она является средством, увеличивающим эффективность витамина Е. Есть мнение, что она может заживлять ожоги, например солнечные, разглаживать морщины, придавать блеск волосам. В большинстве случаев для производства препаратов на основе такого компонента используют бычий эякулят. Естественно, что используется он не в чистом виде, а после определённых процессов переработки.

Сало с кожи овец

Данный ингредиент обычно скрывается под названием ланолин. Он входит в состав огромного количества кремов для тела и лосьонов. Также его вполне можно обнаружить в составе питательных бальзамов и масел. Ингредиент ответственен за особую нежность и гладкость кожи. Кроме того, его нередко включают и в состав средств для волос.

Сушёные жучки

Перемолоть засушенных насекомых вида кошениль и получить компонент кармин? Легко! Современная промышленность так и делает. И считается, что это единственный на планете натуральный краситель, который не имеет аналогов и позволяет получать максимально насыщенные и яркие цвета. Поэтому его нередко используют при приготовлении помад.

Считалось, что мозг петуха останавливает понос, мозг кабана способствует более быстрому и безболезненному прорезыванию зубов и т. д. Сегодня промышленность не отказалась от таких ингредиентов. Поэтому многие могут с удивлением узнать, что, оказывается, лечатся рыбьей чешуёй и красятся салом с кожи животных.

Сухожилия для капсул

Многие лекарственные препараты сегодня выпускают в желатиновых капсулах. Все к этому давно привыкли. Однако желатин, по сути, – это белок, который получается в процессе термической обработки кожи и сухожилий животных. Преимущественно речь идёт о коровах и свиньях. Процесс желирования легко можно наблюдать и дома при варке холодца.

Водоросли против жира

Такое распространённое средство, как глицерин, легко может быть приготовлено как из жира свиней и коров (что считается небезопасным и даже вредным), так и из морских водорослей.

Компонент лёгкого

Из лёгкого коров и частей кишечника свиней получают вещество гепарин. Он известен многим как коагулянт, т. е. средство для свёртывания крови и уменьшения кровотечений.

Конская моча

Такой ингредиент входит в состав одного из промышленных эстрогенов. Препарат на его основе используется в заместительной гормонотерапии при менопаузе и при гипофункции яичников. Однако в последнее время выяснилось, что препарат является канцерогенным и может вызывать ряд серьёзных побочных эффектов.

Сахар из бактерий

Один из популярных компонентов для создания натуральной косметики – трегалоза. Под этим названием скрывается специфический сахар, который получают из водорослей, полезных бактерий и грибов. Такой компонент считается надёжной защитой как от высоких, так и от низких температур и прочих неблагоприятных факторов. Трегалоза также служит увлажняющим средством, способствует устранению неприятных запахов и отлично проводит увлажняющие компоненты средств в глубокие слои кожи.

Чешуя рыб

Средства с блеском или мерцанием, что не редкость в мире косметики, изготавливаются на основе рыбьей чешуи. Как правило, берётся чешуя самой распространённой промысловой рыбы: селёдки.

Соловьиный помёт

Даже отходы жизнедеятельности птиц могут помочь в приобретении красоты кожи. Между прочим, данный компонент косметических препаратов считается одним из самых дорогих. Фекалии птиц используют уже давно – начинали их применять ещё гейши. Такой природный материал помогал им без проблем снять с лица толстый слой грима. Кроме того, этот компонент отлично осветлял кожу. Объясняется его волшебное воздействие просто:

в составе помёта есть много азота и энзима гуанина. Они надёжно защищают кожу от бактерий. Понятно, что в чистом виде помёт никто не использует, его обязательно обрабатывают.

И это далеко не полный список того, что производители успешно используют в качестве ингредиентов своих средств. В ход идёт буквально всё, что только можно. Естественно, после большого количества подтверждённых исследований и с получением обязательных разрешений на использование таких средств в контролирующих органах.

Как худели в XX веке

XX век поборол голод. По крайней мере, во многих уголках планеты реальной проблемой является не добыча еды, а похудение. Раз есть спрос – будет и предложение.

Тем более что потребитель ищет лёгкие пути, желает есть любые продукты, не считать калории и при этом худеть. И диетология ему идёт навстречу, помогает изо всех сил. Но, к сожалению, не всегда эта помощь была безопасной для здоровья.

Лучше жевать

Прожевать не менее 30 раз — вот что советовал Горан Флетчер по прозвищу Великий Жующий. Из каждого кусочка таким образом извлекается максимальная польза. Жевать, жевать, жевать, но если остались твёрдые кусочки пищи, их следует выплюнуть. Оригинальная диета, тем более что можно есть всё. Нет запрещённых продуктов.

Литр вина

Отличная диета: пьёшь вино, ешь пасту. Один нюанс – делать это нужно в разные дни. Диета, придуманная французским доктором Шротом в 1920-х годах, предполагала питание с пониженным содержанием жиров, да ещё и раздельное. В «мокрые» дни можно было пить всё, включая вино, – белое или красное. До литра в сутки. В «сухие» дни запрещались жидкости, разрешались овощи, макароны, хлеб и рис.

Голод

Полный отказ от пищи в течение некоторого количества времени — такую диету не поддержат врачи. Но зато тем, кто жаждет обрести стройность, идея поголодать кажется вполне привлекательной. Некоторые экстремалы решаются даже на голодовку «всухую» – без воды.

Тайские таблетки

Они ворвались в нашу жизнь в девяностые. Чудо-средство! Ешь, что хочешь, пьёшь таблетки – и худеешь. Заветная мечта: не нужно заниматься спортом, не нужно считать калории, просто выпей таблетку. Всё оказалось просто: таблетки содержали личинок ленточных червей, которые за вас съедали всю пищу и росли. Многие женщины подобными таблетками нанесли непоправимый вред здоровью.

Подготовила Людмила Зеликовская