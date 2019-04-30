С сентября станет возможной взаимодоговорённость в случае мелких ДТП

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Процедура взаимной констатации незначительных ДТП в случае владения страховым полисом для внутренней автогражданской ответственности станет возможной с сентября, через 6 месяцев после опубликования новых положений в Официальном мониторе. Для обладателей полиса “Зелёная карта” процедура будет применяться через 24 месяца: с начала следующего года.

Данный проект был принят ещё в начале октября 2018 года, однако был направлен в парламент для пересмотра. Впоследствии соответствующий законодательный акт был промульгирован президентом, а затем опубликован в Официальном мониторе от 8 марта 2019 года, уточняет ipn.md.

Чтобы обеспечить эффективное применение законодательного акта, правительство и Национальная комиссия по финансовому рынку в течение 4 месяцев со дня опубликования закона должны адаптировать свои нормативные акты к новым нормам.