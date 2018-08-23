С сентября между Ставченами и Кишинёвом будет курсировать троллейбус (ВИДЕО)

С сентября между Ставченами и Кишинёвом будет курсировать троллейбус (ВИДЕО)

Скоро коммуну Ставчены и Кишинёв свяжет новый троллейбусный маршрут.

О начале работ по установке троллейбусных остановок сообщает примэрия коммуны Ставчены. Так, согласно полученным данным, новый троллейбус №32 планируется выпустить на линию уже 3 сентября.

Стоит отметить, что ранее примэрия муниципия Кишинёв сообщила, что 5 беспроводных пассажирских транспортных средств, собранных в Управлении электротранспорта, будут выведены на маршрут и будут курсировать между столицей и Ставченами. На сегодняшний день до Ставчен ходят две маршрутки, однако, по словам людей, они не слишком удобны, а в часы пик постоянно переполнены.

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