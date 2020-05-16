С сегодняшнего дня возобновляется оказание некоторых медицинских услуг

0

С 16 мая постепенно возобновляется оказание некоторых медицинских услуг. Так, будут предоставляться однодневные хирургические услуги и проводиться хирургические операции для пациентов с низким анестетическим риском.

Возобновляются и услуги раннего восстановления для пациентов после инсульта, инфаркта миокарда или травмы – только в условиях стационара. Что касается первичной медицинской помощи, то обязательным условием является предварительная запись, призванная избежать очередей, передаёт ipn.md.

Также возобновляются профилактические медицинские осмотры в амбулаторных условиях. Речь идёт о консультативной диагностической и лечебной деятельности, о плановых мероприятиях по скринингу и вакцинации.

Кроме того, пишет источник, с 16 мая возобновляются стоматологические услуги, которые до сих пор предоставлялись только в экстренных случаях. Также будут проводиться запланированные консультации при условии строгого соблюдения врачами и пациентами мер предосторожности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.