С сегодняшнего дня возобновляется коммерческая деятельность некоторых единиц

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С 4 мая ряд подразделений розничной торговли возобновит свою деятельность с обязательным обеспечением соблюдения правил по снижению распространения инфекции COVID-19. Такое решение на прошлой неделе приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.

Согласно Распоряжению №24 Комиссии по ЧС, будет разрешена розничная торговля всеми видами товаров и продуктов через единицы торговли, кроме тех, которые расположены в торговых центрах, на рынках (включая автомобильные рынки), в международных аэропортах, портах и ​​контрольно-пропускных пунктах на государственной границе. Также разрешена продажа продуктов навынос и в режиме кейтеринга на предприятиях общественного питания и в учреждениях, торгующих выпечкой, хлебобулочными изделиями и другими продуктами питания.

Кроме того, с понедельника, 4 мая, разрешается продавать горячие напитки и еду навынос через единицы общественного питания, расположенные на заправках, исключая возможность их потребления на территории/ в помещении подразделения, пишет moldpres.md.

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