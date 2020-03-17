С сегодняшнего дня в Приднестровье действует режим чрезвычайного положения

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С сегодняшнего дня, 17 марта, в Приднестровье начал действовать режим чрезвычайного положения. Введён ряд ограничительных мер. Они начали действовать с полуночи 17 марта (то есть, уже вступили в силу) и будут длиться до 5 апреля.

Это запрет на:

въезд на территорию Приднестровья иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение – те, кто имеет вид на жительство или регистрацию на территории Приднестровья, диппредставители, члены делегаций международных организаций (и их сопровождение), а также грузоперевозчики (которые доставляют продукты питания, предметы первой необходимости и т. д.);

выезд с территории правобережья жителей Приднестровья за исключением случаев острой необходимости, с обязательным заполнением эпидемиологической карты;

за исключением случаев острой необходимости, с обязательным заполнением эпидемиологической карты; международные перевозки пассажиров транспортными средствами, где более 7 мест;

проведение массовых мероприятий и собраний с участием свыше 40 человек.

Также на время действия режима ЧП для посетителей должны быть закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, кружки и выставки, спортивные и увеселительные заведения, косметологические и парикмахерские салоны, интернет-кафе, рестораны, бары и другие объекты, где возможно массовое скопление людей, передаёт novostipmr.com.

Запрещается работать организациям, оказывающим физиотерапевтические услуги (кроме тех случаев, когда их нужно предоставлять по медицинским жизненно важным показаниям).

Гостиницам, санаторно-курортным организациям и иным оздоровительным комплексам нельзя принимать новых посетителей. А медработники системы здравоохранения на период действия антикоронавирусного карантина не могут брать отпуска.

Выезжать из Приднестровья можно только через следующие пункты:

Бендеры – Каушаны (авт.);

Бендеры – Кишинёв (авт.);

Бендеры – Варница (авт.);

Дубоссары – Дороцкое (авт.);

Рыбница – Резина (авт.);

Дубоссары – Криуляны (авт.);

Первомайск – Кучурган (авт.);

Незавертайловка – Граденицы (авт.);

Хрустовая – Болган (авт.);

Новый Гоян – Платоново (авт.).

В магазинах станет менее людно

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции также ограничивается число покупателей, которые могут одновременно находиться в торговом зале магазина. Чем меньше магазин, тем меньше людей туда может заходить за один раз.

Так, в магазине размером до 100 кв. м одновременно могут находиться не более 10 покупателей, до 250 кв. м торговой площади – не более 15. Если площадь доходит до 500 кв. м, число покупателей возрастает до 30, если 1 тыс. кв. м – до 40.

В больших залах (свыше 1 тыс. кв. м торговой площади) разрешено одновременно пребывать максимум 50 покупателям. Для самых крупных (свыше 2 тыс. кв. м) ограничитель – 100 покупателей.

Транспорт ходит реже

Ограничения устанавливаются и для общественного транспорта (как городского, так и пригородного и междугороднего). Как говорится в распоряжении, движение общественного транспорта осуществляется строго в рабочие дни с 5 до 10 утра, а также с 16 до 20 часов. Исключение – дежурный общественный транспорт по списку, который должны предоставить в ГАИ главы администраций городов и районов. Пускать пассажиров в общественный транспорт можно только через одну дверь исходя исключительно из количества свободных сидячих мест.

Дистанционный режим работы

На время действия карантина учебные заведения (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) должны определить перечень учителей и воспитателей, которые будут работать удалённо в порядке, определённом властями.

Также во время этого периода можно в упрощённом порядке получить больничный на ребёнка до 7 лет, если его не с кем оставить дома. Поскольку детские сады полностью закрылись на карантин, больничный выписывается одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи на весь период карантина. Это делается на основании электронного обращения на е-мейл поликлиники по месту жительства, обращения по телефону в поликлинику по месту жительства или личного обращения к участковому врачу в поликлинику по месту жительства. Более подробно с тем, как заполнять больничный лист, можно ознакомиться здесь.

Напомним, что с 16 марта приостановлен учебный процесс во всех учебных заведениях, начиная со школ и заканчивая вузами. Зарплата работникам этих организаций сохраняется. Работа детских садов приостановлена с 17 марта.

Работникам и служащим органов власти и органов местного самоуправления запрещено отправляться в служебные командировки за пределы Приднестровья. Исключение – случаи, которые должны отдельно оговариваться. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счёт средств Резервного фонда.