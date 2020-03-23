С сегодняшнего дня в Молдове возобновилась деятельность некоторых магазинов (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня в Молдове возобновилась деятельность некоторых магазинов (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня были сняты ограничения на деятельность ряда магазинов. Речь идет о магазинах, где продают, в том числе, дезинфицирующие средства, о магазинах, торгующих автозапчастями, и о магазинах, продающих сельскохозяйственные товары. 

– Магазины с сельхозтоварами продают семена, удобрения, то есть, всё, что необходимо для проведения аграрных работ. Автозапчасти – то же самое. Специализированные магазины с средствами личной гигиены нужно было открыть, потому что мы увидели, что когда были введены ограничения, другие магазины начали продавать эти товары по завышенной цене. Поэтому мы решили снять с сегодняшнего дня ограничения на деятельность данных торговых точек, – сказал Игорь Додон. 

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