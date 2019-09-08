С сегодняшнего дня в Молдове будет применяться процедура мирной констатации ДТП

Процедура мирной констатации дорожно-транспортного происшествия будет применяться с сегодняшнего дня, 8 сентября. На основании этой процедуры водители-участники ДТП могут использовать бланк «Мирная констатация ДТП» при оформлении в страховых компаниях, без необходимости документировать инцидент в полиции. Такое решение приняла Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР).

Бланк мирной констатации ДТП водители могут получить в страховых компаниях (у страховых посредников), у которых они приобрели полис ОСАГО. Процедуру мирной констатации ДТП можно применять для всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Республики Молдова, с участием не более двух автомобилей и незначительным материальным ущербом в размере не более 10 тыс. леев.

НКФР уточняет, что участники аварии, по обоюдному согласию установив виновника ДТП, заполняют и подписывают бланк и передают его страховщику в течение двух рабочих дней с даты аварии, без привлечения полиции и выплаты штрафа за правонарушение. Процедура мирной констатации ДТП будет действительна только для страховых полисов внутреннего страхования автогражданской ответственности.

По данным Государственной автоматизированной информационной системы “RCA Data”, в течение 2018 года были обработаны и урегулированы 8611 дел о возмещении ущерба (связанных с авариями, произошедшими в 2018 году). Из общего количества случаев, которыми занимались страховщики, по 5163 случаям (60%) размер компенсации не превышал 10 тыс. леев, пишет moldpres.md.