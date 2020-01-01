С сегодняшнего дня у ряда категорий граждан выросли пенсии и пособия

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Пособия и пенсии ряда категорий граждан выросли с 1 января 2020 года.

В частности, родители, чьи дети родятся после 1 января 2020 года, получат единовременное пособие при рождении в размере 8299 леев, что на 388 леев больше, чем было до сих пор.

С сегодняшнего дня на 25% увеличивается пенсия по случаю потери кормильца. Если до сих пор она составляла составляла 50% пенсии ушедшего из жизни бенефициара, то с сегодняшнего дня она составит 75%.

И пожилые люди, страховой стаж которых менее 15 лет, получат с сегодняшнего дня более высокие социальные пособия. Они возрастут на 150%. Если до сих пор они получали 215 леев, начиная с нового года соответствующее пособие составит 539 леев в месяц.

На 100% увеличится пособие для людей с ограниченными возможностями.

И ежемесячные государственные пособия, предоставляющиеся участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участникам боевых действий в Афганистане, а также на территории других государств, увеличатся с сегодняшнего дня в три раза – со 100 до 300 леев в месяц.