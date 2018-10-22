С сегодняшнего дня стартует капитальный ремонт улицы Ион Крянгэ (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня стартует капитальный ремонт улицы Ион Крянгэ (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня, 22 октября, на улице Ион Крянгэ столичного сектора Буюканы начинается капитальный ремонт.

По словам и.о. начальника Главного управления транспорта Кишинёва Виталия Бутучела, до конца текущего года на улице будут проводиться работы в электрической части, то есть обновление опор и контактных сетей, пишет tv8.md. Кроме этого, будут проводиться работы по замене тротуаров и бордюров, а также участок будет подготавливаться для дальнейшего асфальтирования, которое произойдёт в следующем году.

По словам муниципальных властей, до конца 2018 года не предвидится ограничений дорожного движения, так как работы будут проводиться в ночное время суток и в выходные дни. Ремонт улицы планируется завершить к лету 2019 года. Стоимость данного проекта составляет 44 млн леев.

Стоит отметить, что на улице Ион Крянгэ, протяжённостью 2 км, ремонт не проводился более 30 лет.

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