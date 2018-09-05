С сегодняшнего дня социалисты вступают в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам

Об этом по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов заявил президент страны Игорь Додон, который является неофициальным лидером формирования и был приглашен на сегодняшнее мероприятие в качестве гостя.

– Начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов РМ вступает в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам, – сказал он.

Организаторы протестов на ПВНС – партнеры ДПМ по власти последние 9 лет

В данной связи Игорь Додон решил отметить три важных момента. В частности, он напомнил, что на протяжении 9 лет правления после попытки государственного переворота от 7 апреля 2009 года и после того, как коммунисты сдали власть в августе-сентябре 2009 года, у руководства страной находятся проевропейские партии, которые менялись местами, но всегда были партнерами по власти.

– Речь о Либерально-демократической партии Филата, Демократической партии партии Лупу, а позднее – Плахотнюка, Либеральной партии Гимпу, тех, кто впоследствии оторвался от них и создал собственные партии – Майя Санду и другие. Сейчас они играют в оппозицию и власть. Те, кто проводят протесты на ПВНС, являются партнерами по власти Демократической партии последние 9 лет, и они вынужденно или самостоятельно якобы оказались в оппозиции. Некоторые самостоятельно, другие – вынужденно, потому что у них забрали депутатов. Но пока они были с ДПМ, все было хорошо, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: граждане должны понимать, что после 9 лет катастрофы в Республике Молдова, решение есть.

– Альтернатива – это только Партия социалистов, – добавил он.

ПСРМ – единственная партия, которая не вошла в правящий альянс и не голосовала за его назначенцев

Во-вторых, президент напомнил, что ПСРМ стала единственной парламентской партией, которая после 2014 года не вошла в правящий альянс, была всё это время в оппозиции, как заявляла изначально, и не голосовала ни за единого министра или правительство.

– Все остальные партии, все остальные депутаты, голосовали будь то за министров или спикеров. Включая Воронина, который голосовал за назначение Канду спикером, а Габурича – премьер-министром. Социалисты были в оппозиции все эти 4 года. Социалисты добились некоторых своих политических целей, как, например, смешанное голосование, что и было прописано в программе партии. Но главное, чего они добились – разрушили все альянсы за европейскую интеграцию, которые были все эти годы, – отметил глава государства.

Набрать большинство голосов по партийным спискам и победить в большинстве округов

В-третьих, Игорь Додон напомнил, что ПСРМ является единственной пропрезидентской партией, и заявил, что рассматривает возможность участия в предстоящих парламентских выборах по спискам формирования.

– Президент не может эффективно реализовывать все свои полномочия, если у него нет поддержки парламентского большинства. В 2016 году граждане поддержали меня, но мои оппоненты, которые 9 лет грабят и уничтожают страну, лишили меня всех полномочий. Если вы хотите убрать всех, кто был у власти – мы должны быть единой командой. Наша задача – добиться большинства голосов граждан по партийным спискам и победить в большинстве избирательных округов как в стране, так и за рубежом, – сказал он.

Додон также отметил, что, начиная с субботы, в каждом районном центре начнутся массовые акции, в рамках которых вместе с коллегами по территории будут избраны кандидаты ПСРМ по одномандатным округам. До середины октября эта работа будет проделана во всех городах страны, заверил он.

– В конце октября – начале ноября мы массово увидимся в центре Кишинева, после чего пойдем и выиграем на парламентских выборах, – заключил он.