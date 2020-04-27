С сегодняшнего дня разрешено гулять в парках. Возобновляют деятельность многие магазины

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Сегодня, 27 апреля, вступают в силу принятые на прошлой неделе решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Так, с сегодняшнего дня разрешается нахождение людей в парках группами не более 3 человек с соблюдением социальной дистанции. Также сегодня с обязательным обеспечением соблюдения норм по снижению распространения инфекции COVID-19 возобновляется деятельность по розничной торговле всеми видами товаров через специализированные торговые единицы, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах и на рынках (включая автомобильные).

Напомним также, что на этой неделе бюджетники пока остаются дома, за исключением ведомств, предоставляющих услуги гражданам. Деятельность предприятий сектора HoReCa также пока остается без изменений – они могут доставлять готовые блюда на дом или продавать их навынос.

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