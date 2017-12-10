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С сегодняшнего дня поезд Кишинев-Москва будет ходить каждый день

С сегодняшнего дня поезд Кишинев-Москва будет ходить каждый день

А поезд Кишинев-Яссы — каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Об этом сообщили в ГП «Железные дороги Молдовы». Изменения введены в связи с большим наплывом пассажиров в преддверии новогодних праздников.

По словам представителей «ЖДМ», поезд Кишинев-Москва, который в обычные дни ходит 4 раза в неделю, теперь будет отправляться из молдавской столицы ежедневно в 10.50.

Изменен и график курсирования поезда Кишинев-Санкт-Петербург: он будет отправляться из Кишинева по нечетным дням в 22.14.

Поезд Кишинев-Яссы будет ездить каждую пятницу, субботу и воскресенье, отправка с вокзала Кишинева в 6.43, а поезд Кишинев-Бухарест — в те же дни, но примерно на 10 минут позже — в 16.56.

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