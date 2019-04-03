С сегодняшнего дня пассажиры троллейбусов могут сообщать о проблемах во время поездки в режиме онлайн

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С сегодняшнего дня пассажиры могут сообщать онлайн о проблемах, выявленных в столичных троллейбусах. Петицию можно будет отправить Управлению электротранспорта прямо во время поездки путем сканирования QR-кодов, которые были размещены в каждой транспортной единице.

Так, при помощи мобильного телефона пассажиры смогут просканировать QR-код, размещенный в троллейбусах в видимых местах. Затем, пользователь заполнит форму, в которой укажет номер транспортной единицы, время и выявленную проблему. Соответствующий документ можно будет отправить онлайн на адрес управления, и сотрудники предприятия рассмотрят петицию, пишет moldpres.md.

Пассажиры могут сообщить в том числе о таких проблемах, как несоблюдение рабочего графика троллейбусами, об инцидентах с участием персонала, ДТП и др. Автор петиции может указать свои имя и фамилию или может остаться анонимным.

По данным примэрии столицы, QR-коды установлены в 313 транспортных единицах.