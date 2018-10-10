С сегодняшнего дня паспорта в Молдове будут выдаваться на 10 лет

Начиная с сегодняшнего дня, 10 октября, Агентство государственных услуг будет выдавать паспорта гражданам Молдовы на 10 лет, а не на 7, как это было до сих пор.

Соответствующие поправки к Закону о национальной системе паспортов были опубликованы в Monitorul Oficial 2 месяца назад и сейчас подлежат изменению.

Кроме срока действия паспорта были осуществлены и другие нововведения. Так, понятие «национальность» исключается. Стоит отметить, что срок действия паспорта, выданного ребёнку до 7 лет, будет составлять 4 года, а паспорта детей от 7 до 16 лет будут выдавать на 7 лет.

Что касается биометрических данных, то исключается группа крови. Останутся фотография владельца, цифровое изображение лица, отпечатки пальцев, а также личная подпись (с 14 лет).

Кроме этого, электронное удостоверение личности тоже будет выдаваться на 10 лет. В случае если человеку необходимо получить электронное удостоверение на срок до года, пока ему не исполнится 10, 16, 25 и 45 лет, удостоверение выдаётся на период в соответствии с возрастом.

В то же время дипломатические паспорта буду выдаваться сыновьям и дочерям, не достигшим 18-летия, а также лицам старше 23 лет, которые проходят учёбу в другой стране и не состоят в браке.