С сегодняшнего дня о случаях коррупции можно сообщить на линию транспарентности, запущенную правительством

С сегодняшнего дня о случаях коррупции можно сообщить на линию транспарентности, запущенную правительством

С сегодняшнего дня, 2 июля, в Молдове начинает работу линия транспарентности. Так, граждане страны могут сообщить о случаях коррупции, злоупотреблении власти и служебным положением или присвоении государственных денег, позвонив по номеру 022 250 110.

Линия транспарентности была запущена по инициативе нового Правительства РМ во главе с премьер-министром Майей Санду. Информация, полученная на линию, будет обрабатываться и проверяться прокурорами, сообщила премьер-министр.

Линия транспарентности будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, передаёт anticoruptie.md.

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