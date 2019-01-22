С сегодняшнего дня на самых оживлённых перекрёстках столицы в часы пик будут дежурить больше патрульных

С сегодняшнего дня на самых оживлённых перекрёстках столицы в часы пик будут дежурить больше патрульных

Начиная с сегодняшнего дня, 22 января, в промежутке времени 07.30 – 09.30 и 16.30 – 18.30 Национальный инспекторат патрулирования увеличивает количество сотрудников в местах Кишинёва, где чаще всего возникают пробки.

Так, сегодня, 64 патрульных инспектора дежурят на следующих перекрёстках столицы:

  • ул. Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале; 
  • ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенциилор;
  • бул. Ренаштерий Национале – ул. Богдан Воевод;
  • бул. Московей – ул. А. Руссо;
  • бул. Г. Виеру – ул. Романэ;
  • ул. Петрикань – кольцевая Вистерничень;
  • ул. Албишоара – ул. А. Пушкин;
  • ул. А. Руссо – ул. Н. Димо;
  • ул. Вадул-луй-Водэ – ул. Узинелор;
  • ул. Мошилор – ул. Измаил;
  • ул. К. Негруции – ул. Албишоара;
  • бул. Ю. Гагарин – бул. Дечебал;
  • ул. Чуфля – ул. Букурешть;
  • ул. Измаил – бул. Штефан чел Маре;
  • ул. П. Халипа – Хынчештское шоссе;
  • ул. Измаил – ул. Матеевич;
  • ул. Б. Бодони – бул. Штефан чел Маре;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. А. Пушкин;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. Арменяскэ;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. Тигина;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. Чуфля;
  • ул. В. Александри – ул. Букурешть;
  • ул. В. Александри – ул. Колумна;
  • ул. В. Александри – ул. М. Варлаам;
  • ул. Букурешть – ул. А. Пушкин;
  • ул. А. Пушкин – ул. Колумна;
  • ул. А. Пушкин – ул. Александру чел Бун;
  • ул. Каля Ешилор – ул. И. Крянгэ;
  • бул. Штефан чел Маре – ул. М. Витязул;
  • ул. М. Витязул – ул. Дософтей;
  • ул. М. Витязул – ул. Колумна;
  • ул. Каля Ешилор – Балканское шоссе;
  • ул. В. Лупу – ул. Белински;
  • ул. В. Лупу – ул. Ш. Няга;
  • ул. В. Лупу – ул. Е. Кока;
  • ул. М. Когылничану – ул. К. Стере;
  • ул. К. Стере – А. Щусев.

Стоит отметить, что патрульные ежедневно будут управлять дорожным движением, а количество сотрудников на перекрёстках будет меняться по степени необходимости и в соответствии с проблемными участками. Целью нововведения является сокращение количества пробок в столице в часы пик.

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