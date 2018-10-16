С сегодняшнего дня на одной из улиц Ботаники начинается ремонт

С сегодняшнего дня на одной из улиц Ботаники начинается ремонт

Примэрия муниципия Кишинёв объявила о старте ремонта улицы Пэндурилор в периметре Мунчештского шоссе и улицы Градина Ботаникэ.

Дорожно-восстановительные работы будут осуществляться муниципальным предприятием «Exdrupo». Будет отремонтирована дорожная поверхность площадью 8 тысяч квадратных метров, а стоимость ремонта улицы Пэндурилор составит около 2,8 миллиона леев. Планируется также в этой зоне очистить деревья и восстановить уличное освещение.

Следует отметить, что улица Пэндурилор – одна из самых повреждённых дорог в столице.

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