С сегодняшнего дня на одной из улиц Ботаники начинается ремонт

Примэрия муниципия Кишинёв объявила о старте ремонта улицы Пэндурилор в периметре Мунчештского шоссе и улицы Градина Ботаникэ.

Дорожно-восстановительные работы будут осуществляться муниципальным предприятием «Exdrupo». Будет отремонтирована дорожная поверхность площадью 8 тысяч квадратных метров, а стоимость ремонта улицы Пэндурилор составит около 2,8 миллиона леев. Планируется также в этой зоне очистить деревья и восстановить уличное освещение.

Следует отметить, что улица Пэндурилор – одна из самых повреждённых дорог в столице.