С сегодняшнего дня можно приобретать медицинский полис на 2018 год

Цена остается прежней – 4056 леев.

Граждане, которые должны самостоятельно себя обеспечивать полисом медицинского страхования, могут уже с сегодняшнего дня приобрести его на 2018 год. По данным Национальной компании медицинского страхования, до 1 апреля 2018 года гарантирована скидка в 50% от стоимости документа.

Скидку в 75% смогут получить лица, которые обрабатывают земли сельскохозяйственного назначения и уложатся в тот же срок. Таким образом, им необходимо будет заплатить всего лишь 1014 леев, сообщает moldpres.md.

Кроме того, граждане, которые находятся за границей более 183 календарных дней в течение года, получают льготы по страхованию в первые три месяца 2018 года.

Нотариусы, юристы, судебные исполнители и еще ряд граждан должны будут выплатить полную сумму, то есть 4056 леев.