С сегодняшнего дня меняется маршрут движения автобуса №19

С сегодняшнего дня меняется маршрут движения автобуса №19

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с пятницы, 22 февраля, меняется маршрут муниципального автобуса №19. Руководство города приняло это решение для повышения эффективности услуг по перевозке пассажиров, в особенности живущих на улице Валя Кручий столичного сектора Ботаника. 

Таким образом, автобус будет двигаться по следующему маршруту.

Туда: Валя Кручий – Дачия – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Дечебал – Юрия Гагарина – Албишоара – Ренаштерий Национале – Тудор Владимиреску – Киев – Московский проспект. 

Обратно: Московский проспект – Киев – Тудор Владимиреску – Ренаштерий Национале – Албишоара – Юрия Гагарина – Дечебал – Николая Зелинского – Сармизеджетуса – Куза-Водэ – Дачия – Валя Кручий. 

Начиная с 22 февраля, маршрут автобуса №19 будет называться “Валя Кручий – Московский проспект”.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md