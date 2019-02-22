С сегодняшнего дня меняется маршрут движения автобуса №19

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с пятницы, 22 февраля, меняется маршрут муниципального автобуса №19. Руководство города приняло это решение для повышения эффективности услуг по перевозке пассажиров, в особенности живущих на улице Валя Кручий столичного сектора Ботаника.

Таким образом, автобус будет двигаться по следующему маршруту.

Туда: Валя Кручий – Дачия – Куза-Водэ – Сармизеджетуса – Дечебал – Юрия Гагарина – Албишоара – Ренаштерий Национале – Тудор Владимиреску – Киев – Московский проспект. Обратно: Московский проспект – Киев – Тудор Владимиреску – Ренаштерий Национале – Албишоара – Юрия Гагарина – Дечебал – Николая Зелинского – Сармизеджетуса – Куза-Водэ – Дачия – Валя Кручий.

Начиная с 22 февраля, маршрут автобуса №19 будет называться “Валя Кручий – Московский проспект”.