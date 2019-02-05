С сегодняшнего дня КПП «Паланка» открыт для всех видов транспорта

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Начиная с сегодняшнего дня, 5 февраля, проезд через совместный контрольно-пропускной пункт Паланка могут проезжать все категории транспорта, а не только легковые автомобили, как это было до сих пор.

Исключением будут только автомобили, которые перевозят алкоголь или табачные изделия по тарифным позициям 2103 90 30 00, 2106 90, 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, а также продукцию, подлежащую ветеринарному и фитосанитарному контролю, сообщает Таможенная служба. Напомним, что обновлённый пост был открыт 28 декабря. На том этапе был разрешён переезд автомобилям весом до 3,5 тонн и вместимостью до 22 мест.

Стоит отметить, что бюджет проекта реконструкции составляет 6,12 млн евро. Новый пункт будет расположен на территории площадью 2,6 га. Как в направлении на выезд из страны, так и на въезд будут предусмотрены 10 полос (2 для легковых автомобилей, 2 для грузовиков и 1 для автобусов). Кроме этого, будет организован пост для тех, кто пересекает границу пешком или ни велосипеде.