С сегодняшнего дня кишиневцы могут попросить об отключении отопления

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Жильцы подключенных к централизованному отоплению домов могут попросить с сегодняшнего дня у управляющих домов или ответственных за инженерные сети об отключении услуги. Процедура простая и не занимает более 3 часов.

В данной связи предприятие “Termoelectrica” напоминает, что поставляет тепловую энергию для отопления и горячей воды без перерывов весь год, однако управление инженерной системой входит в обязанности управляющих жилым фондом, пишет realitatea.md. Контакты администраторов домов можно найти здесь.