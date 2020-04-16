С сегодняшнего дня будет доступна и русскоязычная версия платформы с последними данными о COVID-19

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Начиная с сегодняшнего дня, 16 апреля, будет доступна и русскоязычная версия онлайн-платформы, представляющей последние данные о ситуации с коронавирусом в нашей стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На сайте представлены количество новых подтвержденных случаев и случаев подозрения на коронавирус, число летальных исходов и число выздоровевших. Также в режиме реального времени можно ознакомиться со статистикой случаев по возрастному показателю, полу, району, дате регистрации. Информация обновляется дважды в день: в 7-8 часов утра и вечером, с 17.00 до 18.00. Данные предоставляет Национальное агентство общественного здоровья.

Платформа была запущена в Молдове 20 марта. Ежедневно сайт посещают порядка 60 тысяч человек.

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