С сегодняшнего дня билеты на поезд “Кишинёв-Одесса” стоят дороже

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Начиная с сегодняшнего дня предприятие “Железная дорога Молдовы” изменило цены на билеты в вагонах I и II класса поезда “Кишинёв-Одесса”. Это связано с ростом цен на топливо и колебаниями обменного курса.

В то же время цены для вагонов III класса остались неизменными, пишет oficial.md. Также в летний сезон количество пассажирских мест для I и II класса будет удвоено за счёт дополнительных вагонов.

Таким образом, цена поездки составит:

I класс – 195 леев

II класс – 180 леев

III класс – 150 леев

Стоит отметить, что поезд “Кишинёв-Одесса” отправляется в 07:05 из Кишинёва и прибывает в Одессу в 10:45. Далее поезд отбывает из Одессы в 18:45 и прибывает в Кишинёв в 22:20.