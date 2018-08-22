С сантехникой – на ты

Как журналист «АиФ в Молдове» две недели чистил бойлеры, монтировал краны и нарабатывал мозоли

Демонтаж унитаза или замену вентиля в квартире не доверишь незнакомому человеку – вода всё-таки, а снизу зачастую ещё несколько этажей соседей. В общем, очень важно иметь хорошего сантехника.

Меняю журналиста на слесаря

Корреспондент «АиФ в Молдове» решил испытать на себе все «прелести» работы сантехника, на две недели поменяв компьютер на чемоданчик с инструментами. Сантехник, к которому я нанялся напарником, сразу предупредил, что доверять мне будет в основном мелкие работы – например замену водопроводного крана. Она может занять всего час работы (это когда хозяин уже купил смеситель и не возникает никаких сложностей в работе), а может и три-четыре (когда надо сбегать в магазин за краном, шлангами и вентилями). На более сложные работы – замена труб канализации или водопровода – может потребоваться целый день, а то и два.

Многим кажется странным, но и унитаз можно установить за час. Корреспондент «АиФ в Молдове» в этом убедился. То есть сантехники подгоняли унитаз по месту, подставляли под него деревянные планки или бруски, а я обмазывал основание цементом. Вот так все две недели работал на подхвате – трубу подержать, ключ или отвёртку подать, в магазин за деталями сбегать. За две недели, как выяснилось, – увы! – мастером-водопроводчиком не станешь.

Чтобы стать мастером, нужны опыт и подготовка. Некоторые высокопрофессиональные сантехники зарабатывают на автомобили и могут позволить себе отдых за границей. Но таких мало. Чтобы заработать, нужны постоянные и выгодные заказы.

Своя иерархия

За время «испытания» стало известно о существовании так называемой иерархии среди сантехников. По ней все слесари-водопроводчики делятся на три категории.

Фирмачи – те, кто работает на какую-то профильную фирму. Такие компании стараются набирать сантехников с дипломами и опытом. Поэтому брак в их работе встречается редко. Но бывает. Так, корреспонденту «АиФ в Молдове» довелось переделывать брак «фирменных» сантехников – они сток кухонной мойки привязали к другой трубе верёвочками и ушли.

Плюс для тех, кто нанимает «фирмачей»: если мастера допустили брак, их всегда можно найти, обратившись с жалобой в компанию.

Жэковские сантехники – обычно матёрые дядьки, жёсткие и упёртые. Пишу о тех, с кем довелось пообщаться. Получают они мало, ЖЭКи держат их для того, чтобы перекрывали воду в подвалах многоэтажных домов, проводили опрессовку и чистили сложные засоры общедомовой канализации.

Зарабатывают жэковские на грубых сантехнических работах – например перекрывают воду на дом. Стоит это

200 леев, работы всего ничего, но надо знать, как правильно крутить подвальные вентили, иначе могут полопаться внутридомовые коммуникации. Ещё они меняют водомеры, ставят краны – работа, обычно не требующая большой сложности. Поэтому и хорошего инструмента у них, как правило, нет. Все работы они делают старым разводным ключом.

В третьей группе – фрилансерной – есть и профессиональные сантехники, и недоучки, и случайные люди. Фрилансеры дают о себе знать объявлениями на дверях подъездов многоэтажек. Они – мастера на все руки: восстанавливают сантехнику, чистят бойлеры, ремонтируют стиральные машины. Берут они меньше «фирмачей», и если вы позвали фрилансера и убедились, что человек он толковый и качественно работает, берите у него номер телефона. Такие мастера заинтересованы в постоянной клиентуре и прибегут к вам по первому зову.

Игорь Сафонов

СОВЕТЫ ЗНАЮЩЕГО

Правильно читайте объявления.

Иначе рискуете нарваться на халтурщиков. Если в объявлении написано о наличии лицензии и указан сектор работы – «Рышкановка», например, – то можно довериться такому мастеру.

Во-первых, вы всегда можете попросить его показать лицензию на проведение сантехнических работ, а в ней указаны её номер, имя и фамилия мастера. Такой сантехник не канет в безвестность, поменяв номер мобильного телефона. Во-вторых, создать постоянную клиентуру по всему Кишинёву невозможно. Значит, указывая конкретный микрорайон, сантехник набирает постоянных клиентов по месту своего жительства и халтурить не будет.

Не закатывайте коммуникации в бетон.

Работая сантехником, журналист «АиФ в Молдове» убедился: многие делают глупости – закатывают канализационные и водопроводные трубы в бетон. И цемент используют такой прочности, что едва берёт перфоратор. Делают это для эстетики – якобы вид труб портит дизайн помещения. Однако со временем эти коммуникации сгнивают, вода и канализационные стоки просачиваются, оставляя на потолках соседей снизу разводы, а то и затапливая их. В итоге – драма в виде капитального ремонта и огромных затрат.

Журналист «АиФ в Молдове» попал и на такой ремонт. У пожилой вдовы в туалете текла канализационная труба. Она заламывала руки, причитая, мол, как же это могло случиться, ведь это был качественный советский чугун… А между тем чугун, залитый бетоном, очень хорошо ржавеет – до дыр.

Мой сантехнический начальник подсчитал, что ремонт пожилой женщине обойдётся в 4 тыс. леев, так как необходимо разбить бетон, провести работы по демонтажу и монтажу труб. Вдова запричитала и побежала в ЖЭК, но там запросили сумму в 5 тыс., добавив, что могут сделать скидку в 500 леев. Вдова кинулась звонить по газетным объявлениям. Все называли предварительную цифру в те же 5 тыс. леев (окончательную цену можно было определить только по завершении работ), плюс за вызов просили 200 леев. Чем закончилась эта историю, неизвестно, так как у журналиста «АиФ» завершился период испытания профессии на себе.

Не экономьте на трубах и кранах.

Дешёвая китайская сантехника – это порошковый металл – ломкий и ненадёжный. Но бывает, китайский кран стоит годами, а в соседнем новом доме дорогая европейская сантехника выдерживает два-три года.

Причин тому несколько. Если краном пользуются часто и грубо, долго он не протянет. С другой стороны, в старом доме со старыми трубами и низким давлением даже дешёвый «китаец» может служить годами.

Стиральный порошок – враг канализации.

Чистка канализации – очень неприятная работа, потому что непредсказуемая и грязная. Бывают случаи, когда канализацию вообще невозможно прочистить – обычно если трубы древние, чугунные. Способ «лечения» один – замена чугунных труб на пластиковые.

Часто причина тяжёлых засоров – большие объёмы стирального порошка, добавляемого в стиральные машинки. Нужно запомнить, что стирают моющие добавки, а не порошок. Нерастворённый, он слоями оседает в трубах, вызывая прочные засоры. Уменьшите объёмы порошка – и трубы не будут засоряться.

ЛЫКО В СТРОКУ

Чтобы крышу не снесло

Не покупайте бойлер, бывавший в эксплуатации. В лучшем случае он проработает два-три года и потечёт. А это вызов слесарей, демонтаж бойлера, покупка нового и его монтаж, что влетит в копеечку.

За время своей сантехнической практики журналист «АиФ в Молдове» установил четыре бойлера и выяснил, что наиболее популярны у нас итальянские. Они вполне отвечают параметрам «цена/качество» и служат 8-10 лет. Главная причина выхода бойлера из строя – ржавые свищи в корпусе или в швах. Иногда у бойлеров «сносит крышу» – давление воды отрывает проржавевшую по швам крышку.

Рабочая температура бойлера – 60-70 градусов. Выше не рекомендуется. Бойлер выдержит нагрев и в 100 градусов, но не выдерживают прокладки кранов – прогорают. Кранов при таком режиме хватает от силы на полгода – металл, из которого они сделаны, деформируется. Устанавливают наши хозяйки 80-литровые бойлеры. 100-литровые в квартирах используют редко. На кухню подойдут 20-30-литровые – вполне хватит помыть большую партию посуды.