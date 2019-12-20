С размахом и радостью: на Рышкановке открылась новогодняя ярмарка (ФОТО)

С размахом и радостью: на Рышкановке открылась новогодняя ярмарка (ФОТО)

Вчера вечером в столичном секторе Рышкановка, в сквере на улице Мирон Костин, состоялось открытие праздничной ярмарки. 

Мероприятие сопровождалось песнями и танцами, а претор Рышкановки Влад Мельник вручил детям сладкие подарки. Об этом сообщается на странице претуры данного сектора в социальной сети. 

Стоит отметить, что ранее генеральный примар Кишинёва Ион Чебан распорядился, чтобы праздничные мероприятия были организованы во всех секторах, а не только в центре столицы, как это было до сих пор.

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