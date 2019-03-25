С приходом весны в Молдове проснулись клещи: что советуют врачи

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С приходом весны в больницы уже стали поступать люди, к которым прицепились клещи и которые не смогли самостоятельно от них избавиться.

Врачи рекомендуют в случаях, если у человека не получается своими силами вытащить клеща (это можно сделать специальным пинцетом или вручную, но с большой осторожностью), обязательно обратиться с этой проблемой в больницу. К специалистам стоит обращаться для того, чтобы быть уверенным в том, что во время извлечения клеща не осталось никаких его частиц, в которой могут содержаться бактерии боррелии, вызывающих болезнь Лайма. Стоит отметить, что около 2% клещей являются переносчиками бактерии боррелии, пишет publika.md.

В связи с этим жителям страны рекомендуется, прежде чем отправляться на природу, надевать вещи, которые могут защитить тело от клещей (рубашки с длинными рукавами, штаны). Кроме этого, на природе необходимо использовать спреи и средства от насекомых. Как правило, если человека укусил клещ, то врачи в профилактических целях назначают курс антибиотиков для того, чтобы предотвратить возможное заражения.