С приходом весны грипп и ОРВИ не перестают атаковать жителей Молдовы

С начала тёплого сезона на территории республики было выявлено 983 новых случаев сезонного гриппа, пять из которых – на прошлой неделе.

В то же время, как сообщает пресс-служба Национального центра общественного здоровья, с начала весны в стране было зарегистрировано 250 тысяч новых случаев ОРВИ, из которых более 5 тысяч – на прошлой неделе. Согласно данным Центра общественного здоровья Кишинёва, в столице на прошлой неделе ОРВИ заболели около 1200 детей, 70% из которых являются дошкольного возраста. На данный момент в Кишинёве регистрируется три случая гриппа, в том числе два у детей. Всего с начала года в Кишинёве зафиксировано 731 случай сезонного заболевания.

Стоит отметить, что с начала эпидемиологического сезона от гриппа скончались шесть человек, двое из которых – дети. Один из смертельных случаев был зарегистрирован на прошлой неделе, когда в Фалештском районе пятимесячный малыш скончался от осложнений болезни.

Несмотря на ожидаемое падение эпидемиологического порога, медики советуют всем гражданам не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.