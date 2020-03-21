С понедельника возобновят деятельность некоторых торговых точек и поставщиков услуг

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ распорядилась о возобновлении или продолжении, с обязательным соблюдением правил по снижению распространения инфекции COVID-19, деятельности многих торговых точек и поставщиков услуг в стране.

Согласно вчерашнему решению комиссии, с 23 марта возобновят свою деятельность единицы оптовой торговли всех видов товаров. Начнут работу поставщики похоронных услуг и агенты по продаже продукции, связанной с похоронными услугами, пишет moldpres.md. Также власти разрешили электронную торговлю и оказание нотариальных услуг срочной необходимости по запросу коммерческих банков.

Ранее Комиссия по ЧС разрешила возобновить с 00:00 понедельника деятельность ряда торговых единиц по продаже санитарно-гигиенических изделий и товаров, необходимых для сельскохозяйственного сектора.

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