С понедельника в Кишиневе вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте

С понедельника в Кишиневе вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте

Об этом говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия.

– Для снижения риска передачи инфекции Covid-19, с 4 мая 2020 года в общественном транспорте муниципия Кишинев обязательно прикрывать лицо (нос, рот) маской, в том числе импровизированными масками или другими материалами защиты – одноразовыми или многоразовыми (шарфы, платки, другие предметы одежды и так далее), – отмечается в документе. 

Напомним, сегодня и в выходные дни движение общественного транспорта в Кишиневе приостановлено, а с 4 мая оно возобновится в обычном режиме, с кондукторами.

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