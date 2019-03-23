С понедельника в Бубуечь будет ездить новый троллейбусный маршрут

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Как сообщили в мэрии Кишинёва, с 25 марта запустят новый троллейбусный маршрут №37, который соединит столицу с коммуной Бубуечь. Новая линия будет называться “Gara – satul Bubuieci”.

Обслуживать этот маршрут будут три троллейбуса на автономном ходу. Интервал прибытия машин составит 24 минуты. Расстояние между конечными остановками составляет 25 км, а время в пути – порядка 70 минут.

Троллейбусы будут ездить по следующему маршруту:

Туда по городу: бульвар Ю. Гагарина по бульвару Д. Кантемира, улицам Измаильской, Узинелор (Заводская).

В черте Бубуечь: по улице Т. Бубуйог (центр).

Обратно: Бубуечь – по улице Т. Бубуйог; в черте города – по улицам Узинелор, Измаильской, бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина.