С понедельника разрешено гулять в парках, но группами не больше трех человек

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Соответствующее решение сегодня вечером приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. О нем объявил Ион Кику.

Он отметил, что на определенном этапе власти были вынуждены ввести на запрет на прогулки в парках, однако сейчас это ограничение снимается. Гулять можно, но группами не более трех человек. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и другие правила борьбы с коронавирусом.

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