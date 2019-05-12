С понедельника и до конца мая некоторые жители Ботаники будут оставаться днём без воды (АДРЕСА)

С понедельника и до конца мая некоторые жители Ботаники будут оставаться днём без воды (АДРЕСА)

В связи с выполнением работ по разветвлению обновленного водопровода в периметре улиц Траян – Индепенденций – Ион Водэ Витязул – Гренобле АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостанавливать подачу воды в период с 13 по 31 мая в промежутке с 09.00 до 20.00. 

Отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим улицам в Кишиневе:

  • Индепенденций, 2-16, включая дробные дома;
  • Траян, 16-22, включая дробные дома;
  • Гренобле, 177-199, включая дробные дома;
  • Ион Водэ Витязул; 
  • Винтила Хоря;
  • Ион Клошка;
  • Георге Крисан;
  • Димитрие Морузи.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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