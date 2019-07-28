С понедельника некоторые жители Бендер останутся без горячей воды

С понедельника некоторые жители Бендер останутся без горячей воды

В Бендерах проводятся плановые ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, по некоторым адресам будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям.

Как пишет novostipmr.com, с 29 июля по 11 августа горячей воды не будет по улицам Московской (4), Пушкина (42, 44, 46, 48) и в микрорайоне Северный (1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

До 4 августа горячее водоснабжение будет отключено на улицах Суворова (40, 59), Ленина (20, 22, 26, 28, 30), Шестакова (40), Калинина (40), Крупской (1а), Луначарского (1, 3, 5, 9), 40 лет ВЛКСМ (2, 3, 4, 5), Красноармейской (7, 9), Индустриальной (91, 95, 97а, 99, 101а, 103, 103а, 105, 105в, 105б, 107, 109, 113, 121, 123), Е. Букова (34, 36, 38, 40, 42), Тимирязева (24, 26, 26а, 28, 30, 36), 8 Марта (6, 8, 10, 12), Текстильщиков (4, 8) и 3-й Индустриальный переулок (2, 4).

До 21 августа без горячей воды будут жители улиц Кирова (94б), Первомайской (5, 7), Пушкина (68, 91, 91а), Горького (4, 10).

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