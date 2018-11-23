С понедельника движение по улице 31 Августа будет приостановлено, а маршруты 4 микроавтобусов изменятся

Столичная мэрия сообщает, что в период с 26 ноября по 30 декабря 2018 будет приостановлено движение по улице 31 Августа 1989, на участке между улицами Александри-Влайку Пыркэлаб.

Участок перекроют в связи с выполнением ремонтных работ на трёх улицах центральной части столицы.

В течение данного периода общественный транспорт будет передвигаться по следующим маршрутам:

Микроавтобус №. 101 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 103 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть, Чуфля, Негруцци и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 114 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть, Александри, Щусев и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 116 – от ул. М. Еминеску до Букурешть, Арменяска и далее по установленному маршруту.

Водителям рекомендуют придерживаться временных дорожных знаков.