С понедельника движение по улице 31 Августа будет приостановлено, а маршруты 4 микроавтобусов изменятся

С понедельника движение по улице 31 Августа будет приостановлено, а маршруты 4 микроавтобусов изменятся

Столичная мэрия сообщает, что в период с 26 ноября по 30 декабря 2018 будет приостановлено движение по улице 31 Августа 1989, на участке между улицами Александри-Влайку Пыркэлаб.

Участок перекроют в связи с выполнением ремонтных работ на трёх улицах центральной части столицы.

В течение данного периода общественный транспорт будет передвигаться по следующим маршрутам:

Микроавтобус №. 101 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 103 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть, Чуфля, Негруцци и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 114 – от бул. Штефан чел Маре до ул. Щусев, Букурешть, Александри, Щусев и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №. 116 – от ул. М. Еминеску до Букурешть, Арменяска и далее по установленному маршруту.

Водителям рекомендуют придерживаться временных дорожных знаков.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md