С понедельника будет возобновлено онлайн-обучение

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С понедельника, 6 апреля, будет возобновлено онлайн-обучение. Соответствующее распоряжение было подписано министром образования, культуры и исследований и опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, на этой неделе дистанционное обучение не проводилось по причине того, что она была объявлена нерабочей для всех бюджетников, в том числе для учителей.

Ранее было принято решение о том, что учебные заведения страны будут закрыты на весь период действия ЧП.

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