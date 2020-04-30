С понедельника бюджетники возвращаются к работе

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С понедельника, 4 мая, бюджетный сектор возобновит свою деятельность, но в особом режиме. Это предусматривает распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, на работу вернутся сотрудники, от которых зависит функционирование учреждения, и те, чья деятельность требует обязательного присутствия на рабочем месте. Те, кто могут работать дистанционно, продолжат это делать, передаёт moldpres.md.

Во время удалённой работы работодатель имеет право контролировать и проверять работу сотрудника с помощью электронных средств связи. Расчет заработной платы будет производиться в полном объёме, отмечается в документе. Кроме того, Комиссия по ЧС решила полностью или частично предоставить неиспользованный или дополнительный отпуск для сотрудников бюджетной сферы, которые не могут выйти на работу или работать дистанционно.

Напомним, что сотрудники бюджетного сектора вышли в вынужденный отпуск 28 марта.

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