С пятницы заработают два КПП на молдо-украинской границе (ВИДЕО)

С пятницы заработают два КПП на молдо-украинской границе (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы после заседания Комиссии по ЧС сообщил премьер-министр Ион Кику.

Так, с 08:00 10 апреля возобновится движение междугороднего пассажирского и грузового транспорта в пунктах пропуска “Окница-Сокиряны” и “Ларга-Кельменцы” на молдо-украинской границе. Эти два КПП откроются для упрощения пересечения границы после того, как ранее закрылись пункты пропуска “Мамалыга-Крива” и “Мирное-Табаки”, пояснил Кику.

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