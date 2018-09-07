С октября пассажиры такси в Молдове смогут не платить за поездку, если им не выдали чек

Статья 81 Кодекса автомобильного транспорта, регулирующая таксомоторные автотранспортные перевозки, претерпела изменения. Новые положения были опубликованы в Monitorul Oficial и вступают в силу в конце сентября.

Так, к предоставлению таксомоторных услуг будут допускаться лишь автомобили, соответствующие следующим условиям:

– оснащены легальным кассовым аппаратом, прошедшим метрологическую проверку и зарегистрированным в Государственной налоговой службе; – оснащены рабочей лампой такси, в соответствии с Правилами автомобильных перевозок пассажиров и багажа; – обладают знаками, надписями, элементами цвета кузова и оснащены объектами, указанными в Правилах дорожной перевозки людей и багажа; – имеют надпись «В случае невыдачи чека в бумажном и/или электронном виде, то потребитель имеет право не оплачивать проезд».

С полным перечнем новых требований к такси можно ознакомиться в материале bizlaw.md.

Стоит отметить, что с 1 октября также будет введён новый принцип налогообложения водителей такси.