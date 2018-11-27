С Новым годом! La mulți ani!

Скоро Новый год, и тебе есть кого поздравить? Хочешь, чтобы твое поздравление прозвучало на всю страну и тебя услышали родные и близкие? А хочешь получить за это приятный новогодний подарок? Дерзай!

Придумай свое поздравление, запиши его на видео, пришли нам с 26 ноября по 23 декабря на почту zarya.moldova@gmail.com и зови друзей голосовать на сайт aif.md. Мы готовы подарить за самые крутые ролики: смартфон, электронную книгу, фитнес-браслет и многое другое. Авторы лучших поздравлений получат приятные новогодние сувениры и подарки. Ах да, одно условие: твое поздравление должно быть ХОТЯ БЫ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ, которые используются в Молдове.

Организатор: общественная организация «ЗАРЯ». Генеральный партнер конкурса: Российский центр науки и культуры в Кишиневе. Информационная поддержка: газета “Аргументы и факты в Молдове”, телеканалы “Акчент ТВ”, “НТВ Молдова”, информационные порталы a-tv.md, aif.md, actualitati.md, vkurse.md.