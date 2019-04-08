С незаконными пристройками покончено: теперь владельцы квартир переходят на новый этап беззакония (ФОТО)

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Незаконные пристройки – прошлый век. Теперь в молдавской столице появилось другое новшество – горожане пробивают окна где приспичит. Без разрешения и авторизации на это.

Житель столицы сфотографировал многоэтажный дом нового типа, на котором примерно на 9 и 10 этажах установлены 2 окна. Эти окна явно не входили в первоначальную планировку здания, так как на остальных этажах окна с этой стороны отсутствуют. Но жильцы квартир на 9 и 10 этажах решили, что сэкономят на электроэнергии, если установят дополнительные окна вопреки всем нормам, правилам и планировкам архитекторов.

– Окна без авторизации. Каждый делает что хочет, где хочет и когда хочет, – написал автор фотографии.

По его словам, дом находится по адресу: улица Соколень, 12.

Фото: Chisinau.fail