С наступлением холодов полиция взялась за столичных бездомных: задокументировано 132 человека

В связи с изменением погодных условий сотрудники столичной полиции инициировали профилактические действия, направленные на идентификацию и оказание необходимой помощи людям без определённого места жительства.

Так, сотрудники полиции прошлись по всем секторам столицы с целью обнаружения мест, где временно останавливаются бездомные люди: заброшенные и недостроенные здания, подвалы, канализации и т.д. Специальные мероприятия проводились как днём, так и ночью, сообщает пресс-служба полиции.

В результате операции правоохранителям удалось задокументировать 132 человека без определённого места жительства, которые в основном являются уроженцами других районов страны. Во всех случаях люди говорили, что у них нет дома, где бы они могли жить и даже работы, которая могла бы обеспечить им прожиточный минимум. Сотрудники полиции сообщали людям без определённого места жительства о Центре размещения и ориентации для лиц без места жительства, расположенного по улице Халтей. Кроме этого, о сложившейся ситуации с людьми без определённого места жительства были уведомлены компетентные учреждения и местные органы власти.

Столичная полиция продолжает предпринимать меры, нацеленные на предотвращение случаев обморожения и смерти среди бездомных людей. Жителей столицы просят сообщать в компетентные органы в случае обнаружения людей без определённого места жительства.