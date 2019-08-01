С начала текущего года палатку «антижара» в Комрате посетили 13 тысяч человек

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С начала 2019 года палатку «антижара» в Комрате посетили 13 тысяч человек. Такие данные предоставили в региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

Согласно полученным данным, за последние три дня реабилитационный центр в Комрате посетили 1 695 человек. Всего в 2019 году палатку «антижара» посетили 13 тысяч человек, сообщает gagauzinfo.md.

– Это говорит о том, что у населения идея установки реабилитационного центра пользуется спросом, – отметили в УЧС Гагаузии.

Стоит отметить, что палатка «антижара» была установлена на центральной площади Комрата 13-26 июня, 12 июля, 29, 30, а также 31 июля.